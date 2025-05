Conselho de Ética da Câmara vai analisar todas as ações contra Inspetor Alberto

Os casos que envolvem o parlamentar bolsonarista são referentes a um vídeo maltratando um porco e outro com ameaças ao então candidato a prefeito, Evandro Leitão (PT), onde Inspetor disse "prepara o teu caixão" . Os dois casos também viraram inquéritos na polícia. No caso das ameaças, o vereador aceitou acordo para pagar cinco salários mínimos.

A Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) aceitou todas as ações apresentadas contra o vereador Inspetor Alberto (PL) e a ex-vereadora e atualmente deputada federal, Enfermeira Ana Paula (Podemos) para serem analisadas no Conselho de Ética da Casa, que fará primeira reunião nesta quinta-feira, 22.

Após concluir inquérito por suposto maus-tratos a porco e injúria eleitoral, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) indiciou o parlamentar em abril e enviou o caso ao Judiciário. No vídeo em questão, o vereador carrega um porco e pressiona o joelho direito sobre o animal enquanto diz frases como: “Você vai para a panela” e “Vê se aguenta, aí, leitão”. Depois, o parlamentar ergue o animal e o solta, ao finalizar dizendo “desgraçado, você vai para a panela dia 27”. Vou comer você assadinho”. A defesa alegou que a conduta foi realizada "sem nenhum intuito de causar dor ou desprezo ao animal".



Contra ele, na Câmara, há ainda uma representação por divulgação de vídeo em que relacionava o PT com facções criminosas. Havia uma dúvida se todos os casos seriam analisados, já que apenas a fala que menciona o PT aconteceu nesta legislatura. As demais ocorreram em 2024.

Já sobre Ana Paula, a denúncia é sobre o episódio do início de 2024, quando ocorreram protestos na Casa e a então vereadora agrediu Juninho Aquino, suplente de vereador, com um tapa, e empurrou Cláudia Gomes (PSDB).