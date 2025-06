Alysson Aguiar tira licença e Pedro Lobo, 6º suplente da federação do PT, assume na Assembleia

A federação tem promovido intenso rodízio de parlamentares. Os deputados petistas Moisés Braz e Fernando Santana ocupam cargos no governo Elmano de Freitas, um como secretário do Desenvolvimento Agrário, outro como titular da pasta dos Recursos Hídricos.

Assumiu mandato parlamentar na Assembleia Legislativa do Ceará nesta quinta-feira, 12, o petista Pedro Lobo, sexto suplente da federação formada por PT/PCdoB/PV. Ele entra na vaga do deputado estadual Alysson Aguiar (PCdoB), que entrou de licença por 120 dias, para tratar de assuntos particulares, conforme previsto no § 2.º do art. 151 do Regimento Interno da Casa.

Com isso, exercem mandatos atualmente os suplentes Nizo Costa, Guilherme Sampaio, Acrísio Sena e, agora, Pedro Lobo. O quarto suplente, Walter Cavalcante (PV), é atualmente assessor de Assuntos Institucionais do governo e não assumiu o mandato, assim como Anízio Melo (PCdoB), presidente da Apeoc e quinto suplente da federação.

Além de Alysson, outro deputado do PT licenciado por 120 dias para tratar de interesse particular é Júlio César Filho, o Julinho .

Um terceiro deputado do PT também é secretário — Oriel Nunes Filho. Mas, como foi eleito em 2022 pelo PDT, a vaga dele não é ocupada por um petista, mas por Antônio Granja, eleito também pelo PDT e atualmente no PSB.

Alysson Aguiar, é farmacêutico de formação, nascido em 16 de outubro de 1981, em São Benedito. Pedro Lobo nasceu em 11 de abril de 1974, no Crato, é graduado em Geografia pela Urca e pós-graduado em Administração de Empresas. Foi vereador no Município e líder local do PT. O histórico político inclui presidência municipal do partido no Crato entre 2013 e 2020. Exerceu mandatos na Câmara do Crato, eleito em 2016 e reeleito em 2020. Em julho de 2022, Pedro Lobo já havia assumido como deputado na Alece.



Em 2023, Lobo chegou a ser escolhido pelo PT do Crato para concorrer a prefeito, mas a cúpula estadual não aceitou a decisão. Ele então foi indicato candidato a vice na chapa do atual prefeito André Barreto, mas a decisão também não foi aceita, em nome de composição com os aliados. O vice escolhido acabou sendo Dr. Leitão (PSB), sogro do senador Cid Gomes (PSB).

O mecanismo de licença para tratar de assuntos particulares, com duração prevista no regimento interno da Casa, não está vinculado a motivos de saúde, licença-maternidade ou outras disposições especiais. O parlamentar não recebe salário durante esse tipo de afastamento.