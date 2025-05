Ex-BBBs Eva e Renata recebem homenagem em sessão na Alece

O evento teve início às 14 horas no plenário 13 de maio. A solenidade foi aberta pelo deputado De Assis Diniz (PT) e também contou com a presença de Dora Andrade , fundadora da Escola de Dança.

As ex-bbbs, Eva Pacheco e Renata Saldanha participaram nesta segunda-feira, 26, da sessão que homenageou a Escola de Desenvolvimento e Integração Social para Criança e Adolescente (Edisca) . Ambas são ex-alunas da instituição e ganharam projeção nacional após a participação do reality Show realizado na TV Globo.

Em entrevista ao O POVO , Dora Andrade disse que ficou feliz pela homenagem, pois conheceu elas quando ainda eram crianças no projeto. “Ver elas trilharem esse caminho, serem reconhecidas nacionalmente, ver a integridade delas, me enche de orgulho e satisfação. Para todos nós que fazemos a Edisca foi uma grande alegria”, destacou ela.

Durante a solenidade, o deputado De Assis Diniz disse considerar que o momento era de agradecimento do Ceará. “É um momento muito oportuno para que o Ceará possa agradecer, para traduzir sentimentos e valores e, sobretudo, uma lógica de cuidar, de zelar e fazer com que a pessoa tenha uma centralidade e nesta centralidade um valor humano”, destacou o parlamentar.

“É importante ser reconhecida no seu próprio programa, na sua própria terra. Tenho muito a agradecer aos deputados e a casa (Alece) por essa homenagem” completou.

A coreógrafa destacou também que com a projeção de Eva e Renata, a Edisca passou a ser mais procurada, por pessoas interessadas em conhecer o trabalho, e também a imprensa interessada em saber mais sobre o projeto. “Há uma busca maior de pessoas querendo conversar com a gente sobre as meninas por causa do BBB”.

Dora também destacou que as ex-BBBs vão passar um período sendo embaixadoras da escola e que será organizada uma campanha de doação com o apoio de ambas. “Vai ser uma tremenda ajuda para a instituição”, concluiu Dora.