Jornalista do O POVO+ recebe homenagem na Alece por produção de jornalismo de Games

Wanderson Trindade é coordenador da Central de Dados do O POVO+, além de repórter e colunista especializado em Games

O jornalista Wanderson Trindade recebeu homenagem na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) na noite dessa terça-feira, 3, em sessão solene dedicada à Liga Cearense de Games.

Além de coordenador da Central de Dados do O POVO+, Wanderson é repórter e colunista especializado em Games. Em setembro de 2024, venceu o primeiro lugar do Prêmio Sebrae de Jornalismo, na categoria Texto, com a série de reportagens Games como Negócios.