Izolda se espanta com reunião de Roberto Cláudio e Bolsonaro: 'O quêeeeee!!!!!'

A ex-governadora do Ceará, que perdeu para Roberto Cláudio a indicação para disputar o governo, comentou publicação em que Chagas Vieira compartilhou matéria do O POVO que noticiou o encontro

A ex-governadora do Ceará, Izolda Cela , comentou espantada a notícia do encontro entre o ex-prefeito Roberto Cláudio e o ex-presidente Jair Bolsonaro . Ela comentou publicação nas redes sociais do secretário Chagas Vieira , da Casa Civil do Governo do Estado.

Izolda reagiu com “O quêeeeee!!!!!” – acompanhado de um emoji com feição de choro – à publicação de Chagas que questiona a mudança de posicionamento político do agora ex-pedetista, ao acenar para o campo bolsonarista no Estado.

“Sabe quando a política chega ao fundo do poço? Quando um médico, que esteve na linha de frente na pandemia, se alia ao que há de pior do negacionismo, que lutou contra a ciência, contra a vacina, contra a vida. Foram 715 mil mortos”, comentou o secretário.

No texto, o chefe da Casa Civil do Estado repercutiu o encontro entre Roberto Cláudio e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ao compartilhar a notícia do O POVO que tornou pública a reunião.

O resultado pleito, no entanto, mostrou o revés sofrido pelo candidato, ao terminar a disputa em terceiro colocado com 14% dos votos, atrás de Elmano de Freitas (PT) – eleito no primeiro turno com 54% dos votos – e Capitão Wagner (União), que obteve cerca de 32% do eleitorado cearense.

Eram pré-candidatos naquela peleja o ex-prefeito Roberto Cláudio , além do deputado federal Mauro Filho (PDT) e o até então presidente da Assembleia Legislativa (Alece), Evandro Leitão – hoje prefeito de Fortaleza pelo PT. No fim, RC foi escolhido pelo partido brizolista para concorrer às eleições daquele ano.

O descontentamento de Izolda remete ao passado de RC no partido. Em 2022, enquanto era governadora do Ceará, após renúncia de Camilo Santana (PT) para ocupar a pasta da Educação do governo Lula, ela pleiteou ser candidata à reeleição e travou disputa interna no PDT.

A saída de RC do PDT e a reunião com Bolsonaro foram destaque no cenário político desta semana. No início da tarde dessa quinta-feira, 29, o ex-prefeito de Fortaleza anunciou a desfiliação do PDT por meio de uma publicação no Instagram.

No comunicado, Roberto Cláudio reforçou a insatisfação com as administrações do PT no Ceará e disse que saiu do partido para “ajudar na construção de um novo projeto político que possa ajudar a salvar o Ceará e dar a oportunidade aos cearenses de uma mudança de rumos no Estado a partir de um ciclo de novas ideias e novas pessoas".

O anúncio foi comemorado por membros da oposição no Estado. A deputada estadual Doutora Silvana (PL) comentou a publicação com: “Venha para o PL”. Já o deputado Sargento Reginauro (União Brasil) saudou o comunicado com uma série de emojis com palmas.



O ex-prefeito, porém, não confirmou o partido ao qual deve se filiar. O destino mais provável é o União Brasil, como antecipado pelo O POVO.