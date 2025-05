Em encontro da oposição, Cabeto critica Hospital da PM: "Ato político"

O ex-secretário da Saúde esteve reunido com o bloco de parlamentares da oposição no Ceará e apontou falhas na atual gestão do PT

Cabeto Martins, o Dr. Cabeto, foi o convidado do café da oposição na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) nesta quarta-feira, 28. O momento aconteceu no gabinete do deputado Cláudio Pinho (PDT) e contou com membros do PL, PDT e União Brasil.

Na ocasião, o ex-secretário da Saúde durante metade do segundo mandato do então governador Camilo Santana (PT) criticou a atual gestão do Executivo cearense. Uma das falas foi sobre a transferência do Hospital e Maternidade José Martiniano para a Polícia Militar do Ceará (PMCE). O movimento foi autorizado pelos deputados da Assembleia Legislativa (Alece), mas não foi concretizado por ser questionado por órgãos em ação judicial.