Com RC e Wagner, deputados da oposição discutem carga tributária do Ceará

A bancada de oposição da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará se reúne, na manhã desta sexta-feira, 23, no escritório do deputado estadual Cláudio Pinho (PDT), no bairro Dionísio Torres. Além dos parlamentares que fazem oposição ao Governo Elmano, participam do encontro o ex-deputado federal Capitão Wagner (União Brasil) e o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT).

A pauta do dia é discutir os impactos da atual carga tributária estadual, com ênfase no aumento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Há no evento a presença do ex-auditor da Secretaria da Fazenda (Sefaz), José Ribeiro Neto, que tira dúvidas e discute sobre a questão com os presentes.