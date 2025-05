Elmano recepciona Lula em Juazeiro e segue para Pernambuco com presidente

Lula desembarcou no Cariri e foi recepcionado pelos governadores de Ceará e Pernambuco. Presidente passa por PE e PB ainda nesta quarta, antes de retornar para Brasília, via Juazeiro

Lula segue para a estação de bombeamento da EBI-3 , em Salgueiro (PE), onde participa de cerimônia para assinatura da ordem de serviço para a duplicação da capacidade de bombeamento de água da unidade, que faz parte do "Caminho das Águas" Eixo Norte do Projeto de Integração do Rio São Francisco/PISF.

O governador Elmano de Freitas (PT) recepcionou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em desembarque na manhã desta quarta-feira, 28, no aeroporto de Juazeiro do Norte (CE). Elmano aguardou Lula desembarcar, e publicou foto nas redes sociais com o presidente, também com a presença do prefeito de Barbalha Guilherme Saraiva (PT) e da governadora de Pernambuco Raquel Lyra (PSD).

Elmano acompanha Lula

O governador do Ceará acompanha Lula na passagem desta quarta-feira pelo Nordeste. Também nas redes sociais, Elmano publicou vídeo de Lula desembarcando no Ceará, além do texto: "Recebendo o presidente Lula, em Juazeiro do Norte, para seguirmos juntos para o Caminho das Águas em Salgueiro (PE)".

Na sequência de Salgueiro, Lula participa à tarde de cerimônia de entrega do Marco 1 do Ramal do Apodi, na Barragem do Redondo, Rodovia PB-420 – Cachoeira dos Índios (PB). Depois disso, a comitiva retorna a Juazeiro do Norte, de onde Lula voa de volta a Brasília (DF).

Estes são os primeiros compromissos externos de Lula após sentir-se mal e ser diagnosticado com labirintite.