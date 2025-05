Órgãos de controle e governo Elmano não chegam a acordo sobre gestão do Hospital da PM

Fachada do Hospital da Polícia Militar / Crédito: FERNANDA BARROS

A audiência de conciliação entre o Governo do Estado e órgãos de controle que questionam projeto da gestão Elmano de Freitas (PT) de transferir para a Polícia Militar do Ceará a gestão do Hospital e Maternidade José Martiniano de Alencar, em Fortaleza, não chegou a um acordo entre as partes. A reunião foi agendada pelo juiz da 2ª Vara Federal do Ceará, Jorge Luís Girão Barreto, que comandou os trabalhos. Após ouvir os envolvidos, e sem acordo prévio, ele determinou um novo encontro a ser realizado na próxima sexta-feira, 30, sem sua presença.

A proposição feita pelos órgãos de controle sugere que todo o maquinário existente no hospital seja transferido para o Hospital Universitário do Ceará (HUC), assim como os servidores ligados à Sesa. Forma de administração A Sesa explicou que a proporção 30%-70% foi definida a partir de estimativas de sustentabilidade financeira da PM, com base em sua capacidade de custeio e em dados históricos de produção do hospital.

A Secretaria propôs uma estudo técnico assistencial, para avaliar eventuais necessidades de reorganização proporcional, com preservação da integralidade do cuidado. Segundo o proposto, os 70% do hospital que ficariam com o SUS terão: Gestão pela Central de Regulação da Sesa;

Abrange leitos, consultas, exames e procedimentos;

Tem base em critérios clínicos, territoriais e de prioridade. Já os demais 30% terão:

Gestão pela Polícia Militar;

Acesso ao sistema estadual para solicitações e encaminhamentos;

Atuação que respeitará os princípios do SUS (universalidade, integralidade e equidade). Necessidades diferentes "Tudo que está no hospital é SUS e os servidores são da Sesa. Propusemos pegar tudo e levar para o hospital da Uece. Tem um vazio enorme no hospital. Nossa proposta foi transferir tudo, aí a Polícia fica com o prédio e monta de acordo com as necessidades deles, que são diferentes", afirmou ao O POVO a promotora de Justiça (MPCE) Ana Cláudia Uchôa. Ela ressaltou que a Sesa não tem nenhum planejamento de ocupação a curto prazo de todas as torres do HUC, bastante um espaço pequeno - para a capacidade do HUC - para funcionar tudo que funcionava no hospital anterior. A promotora afirma que, diferentemente do que alegou o governo, não haveria dificuldade grande na transferências dos equipamentos de um hospital para o outro. "O único equipamento que traria alguma dificuldade seria o tomógrafo", explica.