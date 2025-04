Bella Carmelo leva "pergaminho" com "mais de 70 mentiras" de Lula e Evandro à tribuna da CMFor

Bella Carmelo afirmou que seria o dia “dos pinóquios do Brasil”, em referência a Lula, ao governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), e ao prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT).

“Hoje é o dia 1º de abril, olha que interessante, e como hoje é o dia 1º de abril a gente pode falar que hoje é o dia do Lula, que hoje é o dia do Elmano, que hoje é o dia do Evandro. É o dia dos pinóquios do Brasil”, disse no início de seu discurso, antes de ler o documento.

De acordo com a vereadora, o extenso documento elenca mais de 70 páginas de declarações controversas e promessas de campanha não cumpridas. “Porque é tanta mentira que eu preciso desse pequeno pergaminho para poder lembrar de algumas”, diz Bella Carmelo.

Sobre a Presidência do país, Bella Carmelo iniciou a lista citando entrevista de Lula onde ele afirmou que acabou com a fome em 2014, e voltado durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). "O Lula disse que a fome foi erradicada no Brasil, mas os dados mostram que 8 milhões de pessoas ainda estão em segurança alimentar grave", argumenta a vereadora.