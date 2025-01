Léo Couto, presidente da CMFor: "Respeitar a oposição desde que seja uma oposição respeitosa"

Em entrevista à Rádio O POVO CBN nesta sexta-feira, 3, o vereador disse ter um diálogo bom com a bancada bolsonarista do PL e afirmou que respeitará a oposição na Câmara, contanto que também seja uma oposição respeitosa, ressaltando que não faltará diálogo.

"Sempre tive um diálogo muito bom com todos do PL, mas a gente entende a liberdade política e ideologia de cada um, mas a oposição é importante. Eu agradeci inclusive os votos da situação, dos vereadores do PDT também. Acho que o momento agora é unir a cidade. Respeitar a oposição, desde que seja uma oposição respeitosa e que traga proposições para realmente incrementar os projetos. Às vezes, o que falta muito é diálogo e diálogo nessa gestão não vai faltar", completou.

Questionado sobrea quebra de protocolo de vereadores durante o juramento de posse para se manifestarem politicamente com os dizeres de "Bolsonaro 2026" e "Sem anistia para golpista", Léo afirmou que deverá ter um posicionamento mais rígido para garantir o respeito à população.

"Acredito que seja, confesso também, que a gente deve ter um posicionamento mais rígido com relação a isso aí (quebra de protocolo). Até porque ali é a Casa do Povo que exige respeito à população. Hoje nós temos as redes sociais, que mudaram a forma de política. Acho que tem momento propício pra tudo. E acho que a ideia é a gente ser um pouco mais rígido com relação a isso aí, que é respeito a população da nossa cidade", disse.