Vereadora do Psol e bolsonarista batem boca em sessão na Câmara de Fortaleza: "Estúpida"

Durante os trabalhos legislativos, parlamentares da oposição criticaram os gastos da Prefeitura de Fortaleza na contratação de artistas, que somam R$ 1,5 milhão , comparando com as situações em unidades de saúde.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Vereador bolsonarista questiona gastos e classifica fala de colega como "estúpida"

Segundo Julierme, as contratações foram feitas sem licitação e Adriana rebateu destacando que existe na lei um processo que dispensa licitação, desde que os artistas apresentem notas de shows anteriores. Em sua resposta, o vereador bolsonarista classificou a fala da colega como "estúpida".

"Eu vou contrapor a fala estúpida da vereadora do Psol que é a favor do aborto, das drogas, do escambal. E quero dizer à colega que eu sou formado em ciências contábeis e além disso eu sei das leis de licitações, não estou falando da legalidade da lei, até porque permite contratar sem licitação. Agora, eu estou falando do ponto de vista moral. Ocorre que não é digno para a população gastar mais de um milhão e meio de reais sem que haja o básico para o povo", disse Julierme.

"Quer dizer que você acha correto os posto de saúde sem medicamentos e a Prefeitura Municipal de Fortaleza torrando dinheiro público? Isso é um absurdo. Por isso que o pessoal da esquerda é o pessoal do atraso, do retrocesso. Se você acha moral, tenha santa paciência porque eu tenho certeza que o povo não acha isso correto", completou.