Cid, Wagner e Eunício lideram pesquisa Paraná para o Senado

Cid, Eunício e Wagner lideram nomes para o Senado, aponta pesquisa / Crédito: Aurélio Alves - Julio Caesar - Aurélio Alves

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O levantamento foi realizado em parceria do Instituto com o portal CN7 e a Rede Plus FM. Foram ouvidas 2 mil pessoas em 80 municípios cearenses, com nível de confiança de 95%. No primeiro cenário, em que o nome do senador e ex-governador do Ceará, Cid Gomes (PSB), é apresentado, ele aparece com 52,2% das intenções de voto, seguido de Eunício Oliveira (MDB), que registra 28,2%. Ainda nesse primeiro contexto, Danilo Forte (União Brasil), aparece com 15,9%, Alcides Fernandes (PL), com 13,0%, José Guimarães (PT) com 11,9% e Chiquinho Feitosa (Republicanos) com 8,6%. Votos brancos ou nulos somaram 15%, e 7,1% não souberam ou preferiram não responder. Cenário 1

Cid Gomes (PSB) - 52,2%

Eunício Oliveira (MDB) - 28,2%

Danilo Forte (União Brasil) - 15,9%

Pr. Alcides Fernandes (PL) - 13,0%

José Guimarães (PT) - 11,9%

Chiquinho Feitosa (Republicanos) - 8,6%

Brancos/Nulos: 15%

Não sabe/não opinou: 7,1% No segundo cenário, em que o nome de Cid Gomes não é apresentado, mas o de Capitão Wagner é incluído entre as opções, o resultado é o seguinte: Wagner (União Brasil) lidera com 49%. O ex-deputado e ex-prefeiturável é seguido por Eunício Oliveira, com 29,7%; José Guimarães (PT), com 13,2%; Junior Mano (PSB) e Alcides Fernandes ambos aparecem com 13,1%. Já Chiquinho Feitosa (Republicanos) tem 11,3%. Brancos e nulos somam 14,6%, e 6,2% não opinaram. Cenário 2

Capitão Wagner (União Brasil) - 49%

Eunício Oliveira (MDB) - 29,7%

José Guimarães (PT) - 13,2%

Junior Mano (PSB) - 13,2%

Alcides Fernandes (PL) - 13,1%

Chiquinho Feitosa (Republicanos) - 11,3%

Branco/nulo - 14,6%

Não sabe/não opinou - 6,2% Um terceiro cenário também foi explorado. Nele, Wagner também lidera e amplia a vantagem. Nesse grupo de possíveis pré-candidatos, foi retirada a possibilidade de escolher Chiquinho Feitosa e foi introduzido o secretário-chefe da Casa Civil, Chagas Vieira. No cenário 3, Capitão Wagner atinge 51,2%. Eunício aparece com 32,5%, Alcides Fernandes com 13,8%, José Guimarães com 13,7%, Junior Mano com 13,1% e Chagas Vieira com 8,3%. Brancos ou nulos chegam a 13,2% e 5,3% não souberam responder. Cenário 3