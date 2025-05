Elmano confia que terá apoio de Cid para reeleição mesmo que Ciro seja candidato

"Eu tenho tido conversas regulares com o senador Cid. Ele diversas vezes durante o mandato, e hoje pra mim basta a palavra do senador Cid. O senador Cid já disse publicamente que apoia a possibilidade de colocarmos o nosso nome para a reeleição, ele apoiará a nossa reeleição", disse na terça-feira, 20.

O governador Elmano de Freitas (PT) afirmou manter diálogos frequentes com o senador Cid Gomes (PSB) e ressaltou que conta com o apoio dele na busca pela reeleição ao Palácio da Abolição em 2026. Segundo o petista, a palavra do senador basta e é o suficiente, mesmo diante da possibilidade de o irmão Ciro Gomes disputar o Palácio da Abolição no ano que vem.

"E pra mim pelo histórico e pelo conhecimento que eu tenho do Cid, a palavra dele pra mim é suficiente e total", completou.

Cid Gomes deu declarações públicas do seu apoio à reeleição do Elmano. "E do nosso compromisso de ajudar o seu governo e de trabalharmos um futuro que, para mim, o natural é sua candidatura à reeleição. Conte comigo", disse o senador no início do ano.



Elmano esteve em Brasília, onde participou de encontro com prefeitos cearenses, promovidos pela Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece). Ainda na oportunidade, ele foi questionado sobre a possibilidade de enfrentar Ciro Gomes (PDT) na eleição pra governador no ano que vem, o petista desconversou.