Pesquisa no Ceará: Elmano 42%, Roberto Cláudio 25% e Girão 15%, diz Paraná

O governador Elmano de Freitas (PT) lidera cenários na intenção de votos para o Governo do Estado nas eleições de 2026, segundo pesquisa realizada pelo Instituto Paraná, divulgada nesta quarta-feira, 21. O petista vence nomes como Roberto Cláudio (PDT) e Eduardo Girão (Novo).

O levantamento foi realizado em parceria do Instituto com o portal CN7 e a Rede Plus FM. Em um primeiro cenário, em que Elmano disputa com o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, e o senador Eduardo Girão, o petista aparece com 42,8%.