Cid exalta Elmano: ‘Em dois anos fez muita coisa que eu e Camilo não conseguimos em oito"

Senador Cid Gomes / Crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado

O senador Cid Gomes (PSB) rasgou elogios ao governador Elmano de Freitas (PT) durante evento de filiação de deputados ao PSB Ceará nesta sexta-feira, 7. Cid comparou o início do mandato do petista ao período em que ele próprio e o também ex-governador e atual ministro da Educação, Camilo Santana (PT), estiveram à frente do Executivo estadual. "Acredito que a gente deve expressar, pela nossa voz e palavra, nossas emoções e sonhos (...) Quero cumprimentar o governador Elmano e dizer, de público, do meu reconhecimento ao seu trabalho. Elmano, em dois anos, já conseguiu fazer muita coisa que eu em oito (anos de mandato) e o Camilo em oito (anos de mandato) não conseguimos fazer", destacou o senador.

Cid elencou medidas tomadas na atual gestão estadual e celebrou o que considera avanços em diversas áreas. "Está na beiradinha, para sair, um polo automotivo aqui para a gente entrar definitivamente na produção de automóveis no Ceará. Também por detalhes está o hidrogênio verde, que será uma revolução industrial e no PIB do Ceará. Além disso, a implantação de datacenters com energia renovável", disse.