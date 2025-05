Eleições 2026: cresce o número de prefeitos que apoiam chapa Elmano e Júnior Mano

O POVO localizou, por meio das redes sociais, as postagens de 42 prefeitos e prefeitas de municípios cearenses, além de vereadores como Bruno Mesquita (PSD), líder de Evandro Leitão (PT) na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). Acilon Gonçalves (sem partido), secretário da Educação de Eusébio, também publicou a imagem.

O apoio a uma possível chapa para as eleições de 2026, formada pelo governador Elmano de Freitas (PT) - que deve disputar a reeleição - e pelo deputado federal Júnior Mano (PSB) - pré-candidato ao Senado -, continua crescendo e recebendo apoio de dezenas de prefeitos e de partidos como PSB, Republicanos, PP e PRD. Desde o fim de semana, lideranças publicaram imagens com os dois políticos juntos.

O deputado federal Júnior Mano afirmou nesta segunda-feira, 5, ao O POVO que as postagens tiveram início com alguns prefeitos, como Tiago Abreu, de São Luís do Curu, Edinardo Filho, de Forquilha, e Elmo Monte, de Varjota, ao longo da semana, e se tornou uma espécie de trend entre aliados. Ele conta que, ao todo, foram 68 gestores municipais que demonstraram o apoio à chapa.

"Caso os líderes maiores aceitem, estou no ponto", diz Júnior Mano

Mano reforçou que o senador Cid Gomes (PSB) não pretende disputar a reeleição para a Casa Alta do Congresso Nacional e, caso o PSB tenha direito a essa vaga majoritária, seria dele. Promessa que inclusive o fez se filiar à sigla socialista.

O deputado afirmou ainda que está se movimentando com suas bases e aliados para, uma vez que as principais lideranças da ala governista e da Abolição o aceitem, ele esteja à disposição.