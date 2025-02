Vereadores cobram cassação de Inspetor Alberto, que não comenta por orientação de André Fernandes

Inspetor disse que não comentaria o assunto, seguindo orientação do deputado federal André Fernandes (PL), que disputava o segundo turno em Fortaleza na época dos fatos. André acabou derrotado por Evandro Leitão por menos de 11 mil votos. O deputado federal é presidente do PL na Capital.

Aguiar relembra ainda que o vereador já teve comportamentos semelhantes anteriormente com o ex-prefeito Roberto Claudio (PDT) e com o então governador Camilo Santana (PT) nas redes sociais.

Ela lembra que, além do pedido de cassação que assina ao lado de Gabriel Aguiar e Adriana Gerônimo, há outro processo tramitando no Ministério Público.

O primeiro vídeo começou a circular em 23 de outubro, a menos de uma semana do segundo turno em que Evandro e o aliado do vereador, André Fernandes (PL), disputaram o comando da Prefeitura de Fortaleza. O parlamentar aparece dizendo para Leitão “preparar o caixão”.

Adriana acredita que brevemente a Mesa Diretora deverá montar o Conselho de Ética, que receberá do Jurídico da CMFor a representação contra o vereador do PL. "A gente retornou para a Casa agora, que eu digo para a Câmara, e a gente está formando as comissões e, dentro dessa formação das comissões, eu acredito que em breve a gente vai estar formando também o Conselho de Ética", disse.

"Eu acho que cada um de nós é responsável pelos nossos atos. Então, se eu sei que maltrato a animais é crime, se eu faço isso e ainda publicizo, eu tenho que arcar com as consequências dos meus atos. Então, por isso que a gente entrou com essa representação e estamos esperando para ver como é que vai se dar essa tramitação na Casa", acrescentou.

Na gravação, Inspetor Alberto está em um evento da campanha de André Fernandes (PL), e, olhando para a câmera, grita: “Leitão, filho da puta, tu vai para a churrasqueira. Prepara teu caixão, vagabundo”.

O uso do termo "churrasqueira" faz referência a uma música utilizada pela campanha de Fernandes, que diz: "Só dá Leitão, se for na churrasqueira", em referência à disputa eleitoral na Capital. Ao fundo, no vídeo, aparecem pessoas com bandeiras de campanha de André. Também é possível escutar a música enquanto o parlamentar fala com a câmera.

No caso envolvendo o porco, a gravação circulou no dia do segundo turno da eleição, no domingo do dia 27 de outubro. Nas imagens, Inspetor Alberto veste uma camisa da seleção brasileira de futebol e, por cima, um colete balístico com adesivo da campanha de André Fernandes.