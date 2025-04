Inspetor Alberto faz acordo e pagará 5 salários mínimos à Santa Casa por ameaçar Evandro

Inspetor Alberto deverá pagar cinco salários mínimos após acordo com MP Eleitoral por vídeo em que ofende Evandro Leitão / Crédito: AURÉLIO ALVES

O vereador reeleito Inspetor Alberto (PL) aceitou acordo para pagar cinco salários mínimos por ofensas a Evandro Leitão (PT) durante as eleições municipais de 2024. O caso foi tipificado como injúria eleitoral e uma audiência preliminar foi realizada na tarde dessa quinta-feira, 3. Ao O POVO, a defesa informou que ocorreu uma transação penal com aceitação de proposta no valor de cinco salários mínimos em favor da Santa Casa de Misericórdia. Após o cumprimento da obrigação, o procedimento é encerrado.

A audiência de transação penal foi realizada pelo Juízo da 93ª Zona Eleitoral de Fortaleza, conduzida pelo juiz eleitoral André Teixeira Gurgel. No entendimento do magistrado, o delito pelo qual o vereador foi denunciado é de menor potencial ofensivo. A fim de evitar um processo penal, a audiência de transação penal ocorre para realizar um acordo entre o autor de um crime e o Ministério Público. Esse acordo prevê uma pena alternativa à prisão, como aplicação de multa. No caso em questão, o vereador aparece em um vídeo que começou a circular em 23 de outubro do último ano, menos de uma semana para o segundo turno, em que Evandro e o aliado do vereador, André Fernandes (PL), disputaram o comando da Prefeitura de Fortaleza. O parlamentar aparece dizendo para Leitão "preparar o caixão" e, olhando para a câmera, grita: "Leitão, filho da p*ta, tu vai para a churrasqueira. Prepara teu caixão, vagabundo".



Caso de maus-tratos a porco Após concluir inquérito por suposto maus-tratos a porco e injúria eleitoral, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) indiciou o vereador na quarta-feira, 2. Um vídeo do parlamentar circulou nas redes sociais em 27 de outubro de 2024, data do segundo turno das eleições, onde ele aparece puxando um porco pelas orelhas. O caso foi enviado ao Poder Judiciário. No registro, Inspetor Alberto aparece proferindo ameaças ao animal, em alusão a Evandro Leitão, atual prefeito de Fortaleza e à época candidato. O inquérito havia sido instaurado ainda em outubro de 2024 e o parlamentar chegou a realizar depoimento. A defesa do Inspetor Alberto, representada pelo advogado Ângelo Gadelha, informou que não obteve conhecimento formal sobre o indiciamento.

No vídeo em questão, o vereador carrega o porco e pressiona o joelho direito sobre o animal enquanto diz frases como: “Você vai para a panela” e “Vê se aguenta, aí, leitão”. Depois, o parlamentar ergue o animal e o solta, ao finalizar dizendo “desgraçado, você vai para a panela dia 27”. Vou comer você assadinho”. Além de pedidos de cassação protocolados no Legislativo municipal, a Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) aplicou uma multa de R$ 3 mil ao vereador devido ao vídeo com o porco. Inspetor não deve ser cassado O vereador foi alvo de alguns pedidos de cassação de mandato na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) ainda em 2024, mas o presidente da Casa, Leo Couto (PSB), explicou que o Inspetor Alberto deve responder no Conselho de Ética apenas por representações feitas contra ele na atual legislatura.