Eudoro diz que candidatura de Cid é 'fundamental' para reeleger Elmano

Reconduzido à presidência do PSB estadual, Eudoro Santana voltou a defender que Cid Gomes concorra à reeleição ao Senado e reforçou que o senador é unanimidade no partido

Eudoro, que é pai do ex-governador e hoje ministro da Educação Camilo Santana (PT), comentou a resistência de Cid a concorrer à reeleição e que tem apontado predileção pelo nome do deputado federal Júnior Mano, recém-chegado ao partido, caso o PSB tenha direito a uma indicação ao Senado.

Presidente reeleito do PSB no Ceará, o ex-deputado Eudoro Santana reafirmou que o senador Cid Gomes (PSB) é uma unanimidade dentro do partido e sinalizou que a candidatura de Cid ao Senado em 2026 é "fundamental" para a eleição da chapa governista. Declarações foram dadas à Rádio O POVO/CBN, nesta segunda-feira, 28, um dia após a convenção do partido que reconduziu Santana ao comando da sigla .

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Para o dirigente partidário, a presença de Cid na chapa em 2026 é fundamental, inclusive, para os planos de reeleger o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT). "Isso não muda muito a relação do companheiro Cid com o PT. Logicamente é uma opinião dele, ele tem o direito. Nós achamos, e várias lideranças do PT também acham, que a presença do Cid é fundamental no Senado Federal, inclusive na chapa para reeleger o companheiro Elmano. Esse é o pensamento nosso, inclusive é a minha visão".

Eudoro afirmou não ter nada contra candidaturas alheias, mas ressaltou a liderança de Cid. "Não temos nada contra ninguém, qualquer companheiro nosso do PSB tem o direito de disputar o mandato, mas na verdade nós entendemos que ele (Cid) deveria continuar pela importância, pela liderança, pela capacidade de articulação que tem e porque nós consideramos fundamental essa participação dele para garantir que em 2026 a gente possa reeleger o nosso governador e fazer os dois senadores", pontuou.