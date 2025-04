Cid celebra aniversário em evento do PSB com bolo e coro de "parabéns" de aliados

Cid Gomes completou 62 anos em evento do PSB ao lado de aliados / Crédito: Thays Maria Salles/O POVO

O senador Cid Gomes (PSB) completou 62 anos neste domingo, 27. Ele passou a manhã em evento do PSB, que reconduziu Eudoro Santana como presidente e colocou Cid como 1º vice-presidente. De seus aliados, o senador ganhou um bolo e o coro de "parabéns". O bolo tinha uma placa com balões amarelos e a fachada do Congresso Nacional. Cid chegou a posar para fotos com o bolo. O deputado federal Júnior Mano (PSB) puxou o canto de parabéns para Cid. Antes, o parlamentar recebeu afagos do senador, que defendeu novamente seu nome para o Senado Federal.

Ao lado de Cid, além de Eudoro e Júnior Mano, estavam na mesa o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Leo Couto, e o prefeito de Recife, João Campos. Deputados como Romeu Aldigueri (PSB), presidente da Assembleia Legislativa (Alece), Robério Monteiro, Lia Freitas, irmã de Cid, também estavam no momento da celebração. Evento do PSB reuniu nomes do partido neste domingo, 27 Crédito: Franzé Abreu/Divulgação Evento do PSB reuniu nomes do partido neste domingo, 27 Crédito: Franzé Abreu/Divulgação Cid Gomes completou 62 anos em evento do PSB ao lado de aliados Crédito: Thays Maria Salles/O POVO Cid Gomes completou 62 anos em evento do PSB ao lado de aliados Crédito: Thays Maria Salles/O POVO Cid completou 62 anos em evento do PSB, ao lado de Júnior Mano e demais aliados Crédito: Thays Maria Salles/O POVO Nas redes sociais, o senador ganhou mensagens de amigos e aliados. O ministro Camilo Santana (PT) publicou imagem e escreveu: "Hoje é aniversário do senador Cid Gomes! Parabéns, meu grande amigo, hoje colega de senador, parceiro de muitas lutas pelo bem do nosso Ceará e do Brasil". O governador Elmano de Freitas (PT) também compartilhou imagem ao lado de Cid. "Hoje é aniversário do amigo, senador e ex-governador Cid Gomes. Desejo muitas felicitações e todo sucesso. Que continue contribuindo com nosso Estado e com o Brasil, através de sua liderança séria e competente", apontou.