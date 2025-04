PSB promove XVI Congresso Estadual no sábado, 27; data marca aniversário de Cid Gomes

PSB promove XVI Congresso Estadual no sábado, 27; data também marca aniversário de Cid Gomes / Crédito: FÁBIO LIMA

O Partido Socialista Brasieliro (PSB) promove seu XVI Congresso Estadual no próximo sábado, 27 de abril. O encontro ocorre no auditório da Universidade do Parlamento, na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), a partir das 9h. O senador e ex-governador do Ceará, Cid Gomes (PSB), um dos principais líderes da sigla, compartilhou sobre o encontro nas suas redes sociais: “Vamos discutir a conjuntura política local e nacional e eleger o novo diretório e executiva estaduais, os Conselhos de Ética e Fiscal, além de eleger os delegados para o Congresso Nacional do PSB. Espero vocês lá!”, escreveu.

Celebração de aniversário de Cid No dia 27 de abril, Cid Gomes completa 62 anos de idade. A data será celebrada no encontro da sigla. O evento está previsto para ocorrer de 9h às 16h e traz como temática "Democracia, Economia Criativa e Gestão Compartilhada". O político celebra mais um ano em meio a especulações para as eleições de 2026. O senador disse, em entrevista ao portal O Sobralense, no dia 21 de março, que deseja eleger cinco ou seis deputados federais e 11 ou 12 estaduais, além de manter apoio à candidatura do deputado federal Júnior Mano (PSB) para o Senado Federal no seu lugar. O político também falou sobre o seu apoio para a reeleição do atual chefe do Executivo cearense, Elmano de Freitas (PT). "A minha meta é fazer uma bancada aí de cinco, seis deputados federais pelo PSB e fazer 11, 12 deputados estaduais pelo PSB, apoiar a reeleição do governador Elmano e defender uma vaga no Senado para o partido, que o nome do meu partido é Júnior Mano", detalhou Cid para as eleições de 2026.