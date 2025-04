Cid e Jr. Mano buscam consenso no PSB para indicar o deputado federal ao Senado

A declaração foi dada neste domingo, 27, durante XVI Congresso Estadual do PSB Ceará, realizado na Escola Superior do Parlamento Cearense (Unipace), em Fortaleza.

Sem pretensões de tentar reeleição, o senador Cid Gomes (PSB) reforçou intuito de lançar o deputado federal Júnior Mano (PSB) à disputa majoritária por uma vaga do Senado nas eleições de 2026. Segundo ele, trata-se de um "compromisso pessoal" com o correligionário.

"Eu assumi o compromisso. 'Amigo, venha para o PSB e eu assumo com você o seguinte compromisso: se o partido tiver um lugar na chapa majoritária em 2026, eu me comprometo que a pessoa é você'. Eu tenho palavra. Isso, naturalmente, respeito como compromisso meu e eu vou tentar convencer inicialmente as pessoas do meu partido, porque aqui e acolá a gente tem uma voz que pensa diferente. E eu respeito sinceramente isso, mas eu vou procurar convencer", disse Cid.

Júnior Mano, por sua vez, indicou estar disposto para a candidatura e adiantou que já tem trabalhando em busca de consenso. "Ninguém faz nada por imposição. A gente faz construindo pontes e, assim, eu estou começando a conversar com cada prefeito e cada vice-prefeito, com os vereadores, lideranças e também os partidos para que a gente entre no consenso. E, sempre como digo, eu estou preparado para essa missão e querendo também, mas isso depende da força de Deus e da força do povo".

Após o evento, em entrevista coletiva, o pré-candidato de Cid contou que conversou sobre o tema com o prefeito de Recife, João Campos (PSB), e com o dirigente cearense, Eudoro Santana (PSB).

"Sim, conversamos com o João Campos ainda em dezembro do ano passado. Tivemos uma reunião já recente nessa recondução partidária também do presidente Eudoro, agora acho que isso é consenso. Tem que conversar com todos os filiados, com todos os deputados, para a gente que está entrando também, faça essa soma de esforços para a gente poder chegar aí em 2026 sem nada traumático”, reforçou Júnior Mano.