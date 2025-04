João Campos aponta PSB como alternativa contra a polarização: 'Compromisso histórico'

João Campos é prefeito de Recife e deve assumir o diretório nacional do PSB / Crédito: Rodolfo Loepert/Reprodução/Instagram

Cotado para assumir a presidência nacional do PSB, o prefeito de Recife, João Campos (PSB), rechaçou a polarização política e projetou o partido como "alternativa" a esse cenário nas eleições de 2026. Em discurso durante evento partidário no Ceará, realizado no último domingo, 27, ele afirmou tratar-se de um "compromisso histórico" da legenda socialista. "O nosso partido vai ter uma tarefa histórica de poder apresentar, à cena brasileira, alternativa estável para o Brasil. Uma alternativa de espaços que aglutinem forças, que aglutinem pensamentos, que tenha a capacidade de correr da polarização e buscar representar a verdadeira angustia do povo brasileiro como alternativa política nas eleições", afirmou Campos durante o XVI Congresso Estadual do PSB.