Eudoro é reconduzido à presidência do PSB, em evento que traçou o futuro do partido

Evento reuniu filiados do PSB e aliados de outros partidos / Crédito: Thays Maria Salles/ O POVO

Neste domingo, 27, o PSB fez um grande evento na Escola Superior do Parlamento Cearense (Unipace), vinculada à Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). O momento serviu para mostrar força, traçar os novos rumos da sigla e organizar a direção do partido no Estado. O ex-deputado Eudoro Santana (PSB) foi reconduzido para a presidência da legenda no Ceará. Ficou claro o compromisso com a reeleição de Elmano de Freitas (PT). O senador Cid Gomes (PSB) ficou como 1º vice, enquanto o deputado federal Júnior Mano (PSB) ficou na 2ª vice-presidência. A secretária dos Direitos Humanos do Ceará, Socorro França, foi anunciada como 3ª vice, enquanto o ex-deputado Denis Bezerra ficou como 1º secretário. Elias José assumiu como 2º secretário.