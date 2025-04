Cid critica alta de juros em sessão com presidente do Banco Central: "É uma mamata"

Cid critica alta de juros contra inflação em sessão com presidente do Banco Central: "É uma mamata" / Crédito: FERNANDA BARROS

O senador e ex-governador do Ceará, Cid Gomes (PSB), aproveitou a presença do presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, que esteve em audiência pública da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado nessa terça-feira, 22, para criticar a política de aumento de juros da instituição para combater a inflação: “É uma mamata”. “Eu estou absolutamente incomodado com a ausência de debate sobre a política monetária do nosso país. O Brasil tem uma dívida pública de R$ 9 trilhões a uma taxa de juros projetada de 14,5%, média, para combater uma inflação de cinco. Isso dá uma margem de lucratividade, de ganho, para a gente botar no bolso de 10%. Isso é uma mamata. É uma mamata, das grandes”, criticou Cid.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O político disse, em discurso durante o encontro, que a instituição deixa as pessoas na liberdade de servirem ao mercado e não ao País. Em trecho publicado nas suas redes sociais, o senador reforça o tom de crítica à política de juros do BC, que, para ele, beneficia um grupo de pessoas que “ganha muito com isso”. A participação do presidente do Banco Central ocorreu em meio a uma pressão sobre a taxa de juros básica. Em 19 de março, o BC subiu os juros em 1 ponto, o que levou a Selic a atingir 14,25%. Com o aumento, esse se tornou o maior patamar de juros desde 2016. “Mas estamos falando de R$ 9 trilhões de dívida, sete se for líquido, pouco importa, nove, vamos ficar no número absoluto. A uma taxa média de 14,5%, isso dá R$ 1 trilhão e 300 bilhões ao ano. Some o que se investe, o que se aplica em educação, saúde e infraestrutura. Não chega a metade disso, comentou o senador”. Ele continua: “Nós estamos falando de chegar o final do ano que vem a mais de R$ 10 trilhões de dívida pública e um percentual do Produto Interno Bruto (PIB) aumentando significativamente. Há quem ganhe e há quem ganhe muito com isso”.