Cid diz que deve seguir decisão do PSB sobre apoio a possível candidatura de Lula

Senador Cid Gomes / Crédito: FERNANDA BARROS

O senador Cid Gomes (PSB) discutiu o cenário político futuro em relação às eleições e enfatizou que seu partido, o Partido Socialista Brasileiro, é "quem decide" o apoio ou não ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em uma possível reeleição do petista. Ele esteve em sessão solene na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) em alusão aos 190 anos da Casa, nesta segunda-feira, 7. "O partido é quem decide. Eu votei no Lula em todas as eleições no segundo turno, todas as eleições que ele participou, eu votei nele no segundo turno. No primeiro (turno), eu votei no Ciro em praticamente em todas ou quase todas as eleições. Então vamos ver quem são os candidatos", disse o senador.