Comissão da CMFor adia votação de reajuste dos servidores e operações de crédito

Os projetos começaram a tramitar na Câmara Municipal, mas foram "travadas" por pedidos de vistas e emendas. Liderança do Governo tenta acelerar votação

As mensagens chegaram à Câmara no dia anterior e receberam pedido de vistas na Comissão Conjunta de Constituição e Orçamento. Na ocasião, os vereadores da oposição PPCell (PDT) e Julierme Sena (PL) pediram vistas.

Já na reunião do dia seguinte, elas voltaram a ser analisadas no colegiado e foram votadas. PPCell e Julierme votaram contrários aos projetos referentes às operações de crédito; já a proposta de reajuste dos servidores foi consensual. Confira a lista .

Mesmo com votação, projetos "travam" com emendas

Apesar das votações favoráveis em ambas as votações na Comissão Conjunta, os projetos não chegaram a para análise e discussão no plenário, uma vez que receberam diversas emendas, sendo assim, voltará para debate na próxima sessão.

Uma das emendas foi conjunta entre diversos vereadores referente a assegurar que a redução da jornada de trabalho dos servidores que são pais e mães atípicos não acarretará no cancelamento do pagamento do auxílio-refeição ou auxílio dedicação integral, eventualmente recebidos pelo servidor.

Já sobre os seis projetos enviados pelo prefeito Evandro Leitão (PT) que autoriza a Prefeitura de contratar operações de créditos, entre empréstimos e financiamentos, receberam ao todo 65 emendas de vereadores.