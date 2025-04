Evandro deverá trocar comando da Regional 7 e nomear vereadora Kátia Rodrigues para o cargo

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), deverá fazer uma nova mexida na composição do secretariado. Segundo apuração do O POVO, ele indicará a vereadora Kátia Rodrigues (PDT) para comandar a Regional 7, hoje dirigida por Francisco Ibiapina, também do PDT.

Com isso, o prefeito mantém o espaço do PDT na atual gestão. Com a nomeação da parlamentar, o primeiro suplente do partido, Raimundo Filho (PDT), assumirá a vaga de vereador na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). Outro nome pedetista na Prefeitura é o secretário de Educação Idilvan Alencar, que ainda avalia trocar de partido após debandada de correligionários para o PSB do senador Cid Gomes.