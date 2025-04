Câmara aprova urgência para 6 empréstimos de Evandro; vereadores pedem vistas nas comissões

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Após a aprovação no plenário, os projetos foram analisados na Comissão Conjunta, que reúne os membros da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e de Orçamento. Nesta fase, os vereadores Julierme e PPCell fizeram pedidos de vistas.

Com isso, os textos de autoria do prefeito que solicitam mais de um bilhão e meio de reais, entre empréstimos e financiamentos para realização de obras da gestão, voltará a ser analisados na Comissão Conjunta na próxima sessão, na quarta-feira, 23.

Pedidos de empréstimos

Entre os pedidos de operações de crédito solicitados por Evandro, está um de mais de R$ 51 milhões, no âmbito do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do Governo Federal, para a execução das obras de implantação do túnel no cruzamento das Avenidas Domingos Olímpio e Aguanambi.