Evandro diz que dívidas herdadas de Sarto justificam pedido de até R$ 1,6 bi em créditos

Nesta terça-feira, 22, quatro mensagens do Poder Executivo municipal foram lidas na Câmara de Fortaleza (CMFor), autorizando a contratação de operações de crédito - entre empréstimos e financiamentos - em até R$ 1,6 bilhão com bancos nacionais e internacionais .

Questionado sobre o motivo da solicitação da verba, o prefeito argumentou que há necessidade para que haja o pagamento de fornecedores com dívidas herdadas da gestão passada. "Eu divido essa resposta em duas vertentes. A primeira, a tratativas que nós estamos tendo com os nossos fornecedores. Nós estamos pagando esses fornecedores rigorosamente em dia, com o para trás que a gente negociou e estamos também abatendo pelo nosso planejamento. Até o final do ano, nós iremos zerar essa dívida com os fornecedores, não só com os fornecedores de saúde, mas também com outros fornecedores", explicou.

Segundo Leitão, apenas com planejamento a situação financeira da Prefeitura irá melhorar. "Nós estamos tratando dessa questão com planejamento, com organização e com muita transparência. Eu acredito que a gente só vai recuperar o nosso poder de confiança, de credibilidade junto ao mercado, com muita transparência", explicou.

Abatimento de dívida

Evandro explicou ainda que esses valores estão diretamente interligados à dívida que o município tem, também atribuídas à gestão José Sarto (PDT). "A outra situação é relativa à toda essa dívida. A mensagem é no sentido de que a gente possa estar contraindo empréstimos, mas esses empréstimos para que a gente possa abater a dívida. Nós temos uma dívida considerável, uma dívida pública considerável, mas repito, com planejamento, organização, a gente vai superar todos esses desafios", concluiu.