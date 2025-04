CMFor: Alteração no regimento visa aumentar o controle na transferência de imóveis públicos

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"No mandato anterior, nós tivemos várias discussões sobre as desafetações que chegavam a essa Casa sem critérios de valores e sem precificação. E esse ato da Mesa trata exatamente sobre isso, para que os projetos que chegarem a esta Casa, vindo do Poder Executivo, sobre desafetações, possa ser pedido pela Comissão que um órgão ou pessoa credenciada realize essa precificação", ressaltou.

Com as mudanças sugeridas, a proposta acrescenta o Capítulo XV que versa sobre: apreciação de projetos de lei que objetivem autorização legislativa para alienação de bem público imóvel. A alteração, além da análise conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, e de Orçamento, Fiscalização e Administração Pública, concede ao relator a consulta de órgãos especializados para laudo ou parecer de avaliação mercadológica com o objetivo de subsidiar a elaboração do seu voto.

Avaliação especializada

A proposta trata ainda da avaliação de órgãos especializados nos casos em que o projeto iniciou a tramitação sem estar acompanhado do referido laudo ou parecer; e no qual o laudo ou parecer tenha sido elaborado há mais de 12 meses. Medida obrigatória para análise da matéria e que deverá ser requerida pelo relator. “Essa resolução vem trazer cada vez mais segurança para os vereadores em relação aos projetos de desafetação”, pontuou Leo Couto.