Reajuste dos servidores: sem retroativo, CMFor começa a analisar projeto em regime de urgência

Em sua justificativa, Evandro destaca no texto do projeto que a proposta do valor atende às limitações orçamentárias da Prefeitura de Fortaleza. Nesta mesma sessão, começaram a tramitar seis matéria do executivo solicitando operações de crédito com financiamento e empréstimos que somam cerca de R$ 1,6 bilhão.

O percentual de 4,83% é sem retroativo e referente a reposição integral da inflação de 2024, referente ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), acordado com o sindicato após encontros e reuniões entre representantes e membros do governo.

O projeto enviado pela Prefeitura de Fortaleza aumenta em oitenta centavos o valor do auxílio-refeição diário, saindo de R$ 16,20 para R$ 17,00. Além disso, cresceu também o teto da remuneração para que o servidor municipal possa ter direito ao benefício. Antes era de R$ 8,2 mil e agora é de R$ 9 mil.