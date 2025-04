Vereador critica pedetistas por aproximação com PL: "Querem se aproveitar da legenda"

O vereador Marcelo Mendes defende protagonismo do PL na oposição / Crédito: Divulgação/CMFor

Deputados do PDT e lideranças como o ex-prefeito Roberto Cláudio estão hoje na oposição no Ceará e estreitando relações com outros quadros, como Capitão Wagner (União) e até André Fernandes (PL). Tal aproximação é criticada pelo vereador Marcelo Mendes (PL). Ele voltou a defender o protagonismo do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2026 em cargos majoritários, e em referência a membros do PDT, disse que o grupo nunca sinalizou aliança com o PL, e agora quer se aproveitar da legenda.