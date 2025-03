RC e deputados da oposição participam de protesto contra fechamento do Hospital César Cals

Servidores realizam manifestação em frente ao Hospital Geral César Cals / Crédito: Moacy Barbosa

Um protesto de funcionários do Hospital Geral César Cals (HGCC) contra o possível fechamento da instituição, realizado na manhã desta quinta-feira, 13, contou com a presença do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT), além de deputados estaduais de oposição ao governo Elmano de Freitas (PT). Estiveram presentes na manifestação, que ocorreu em frente ao hospital, os deputados estaduais Claudio Pinho (PDT), Queiroz Filho (PDT), Sargento Reginauro (União Brasil) e Antônio Henrique (PDT).

Quando for iniciado o funcionamento do Hospital Universitário do Ceará (Huce), da Universidade Estadual do Ceará (Uece), está prevista a transferência de pacientes de um hospital para o outro. A entrega do Huce está atrasada, tendo a mais recente previsão de inauguração como sendo para fevereiro passado, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na época, Lula não conseguiu agenda para estar em Fortaleza e ainda não houve marcação de uma nova data.

"Somos todos a favor da abertura de um novo hospital, que seja inclusive universitário. O Ceará precisa disso, mas não fechando serviços que já existem e funcionam bem, serviços de referência na área cirúrgica, clínica, como obstetrícia e traumatologia, atendendo o Ceará inteiro. Como é que vai se abrir um hospital novo, fechando um hospital que funciona? Então o movimento aqui é para chegar aos ouvidos do governador, a sensibilidade que tem que haver de um gestor, que esse hospital não pode fechar. É uma derrota para o SUS, para a história da saúde pública do Ceará e para o povo. Estamos acompanhando hoje um movimento com servidores da casa, com pacientes da casa, para poder fazer uma pressão para que o governo se sensibilize em abrir um hospital novo, mas sem fechar um hospital que já é antigo e funciona bem", disse. O deputado Cláudio Pinho afirmou nas redes sociais que os parlamentares foram convidados por funcionários do César Cals. "Fomos convidados pelos funcionários. A população precisa saber que o governo quer abrir o Hospital da Uece e fechar 297 leitos do Hospital César Cals, aqui no Centro da cidade, inclusive a emergência obstétrica. É importante a movimentação da sociedade, para que a gente mantenha essa unidade hospitalar aberta. Ela salva muitas vidas. Atenção, sociedade cearense, vamos nos mobilizar para salvar o Hospital Cesar Cals, esse hospital não pode fechar", declarou. Para Antônio Henrique, é importante que haja mais hospitais para a população cearense. "Estamos aqui em favor da continuidade desse hospital, de um trabalho que já vem sendo realizado há 97 anos. Viemos aqui defender que esse hospital continue com as suas atividades, continue com o seu trabalho, juntamente com todos os profissionais que aqui estão, médicos, enfermeiros, enfim, vários profissionais de saúde que prestam um excelente trabalho à população cearense, que está está sendo ameaçado de fechar o hospital, em substituição a outro hospital, que é muito bom que venha, mas nada que seja para substituir. Nós queremos que aumente a quantidade de hospital do nosso Estado, para que a população possa ser assistida de forma digna", explicou.