Encontro da oposição com André, Capitão Wagner e RC é adiado; deputados farão reunião

A oposição no Ceará se articula para formar um bloco para as eleições de 2026 e para isso programou um café da manhã na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) na terça-feira, 18, porém não contará mais com as presenças de André Fernandes (PL), Capitão Wagner (União) e Roberto Cláudio (PDT).

Por conflitos de agendas de líderes e parlamentares, o encontro divulgado desde a semana passada será remarcado. Apesar disso, os deputados estaduais de oposição na Assembleia irão se reunir.