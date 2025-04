Em busca por espaço na gestão Evandro, PDT almejava comando da Regional IV

Isso porque a vaga despertou interesse na bancada do PDT, a maior da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), com oito vereadores. Desse total, apenas PPCell faz oposição aberta a Evandro .

No encontro, Evandro se comprometeu a ajudar o PDT, embora não tenha definido qual a maneira. Parte do partido vê a brecha da Regional IV como o momento certo. Um dos cotados era o vereador Dr. Luciano Girão .

O prefeito recebeu os parlamentares no Paço Municipal em março, juntamente do presidente nacional interino da sigla brizolista, André Figueiredo. Na ocasião, foi levada a Evandro a possibilidade de contemplar mais o partido e, dentre as oportunidades, a de indicar um vereador a algum cargo, abrindo espaço para o suplente Raimundo Filho na Câmara.

"Temos muitos nomes competentes no partido que estão aptos a assumir, Adail, Gardel, Katia, Marcel, Paulo, enfim, excelentes nomes que poderiam contribuir com a gestão", completou.

"Nosso partido é maior bancada da CMFor, normal que nosso presidente (André Figueiredo) busque contribuir ainda mais com administração da nossa cidade. Sou soldado do partido, se nosso prefeito e bancada entenderem viável nosso nome, estou às ordens", disse.

Dentre os que enxergam com bons olhos a permanência de Caue, estão os vereadores com atuação nos bairros da Regional IV, Benigno Júnior (Republicanos) e Germano He-Man (PMN). Evandro ainda analisa.

Nome fora do PDT

Apesar do interesse pedetista, o novo secretário da pasta será Washington Araruna. O anúncio foi feito com exclusividade ao O POVO, durante entrevista com o prefeito Evandro Leitão (PT), no Paço Municipal, nesta quarta-feira, 9.

Araruna é administrador de empresas com mais de 25 anos de experiência em gestão corporativa e relações institucionais e internacionais.