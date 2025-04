Sarto minimiza embates com Evandro: "É natural e é bom que seja assim"

"A avaliação que nós temos é que há uma obrigação legal, feita inclusive pelo Marco Zero da lei que estabelece o saneamento básico no Brasil. O que eu tenho a dizer é que eu deixei a prefeitura com R$ 670 milhões no caixa. E que, em 4 anos, mesmo com dois de pandemia, eu praticamente dobrei o PIB e fiz de Fortaleza, a capital mais rica do Nordeste", ressaltou.

"Sem dúvida, (foi) tornar a Fortaleza a maior economia do Nordeste. Eu peguei a cidade com R$ 7,6 bilhões de arrecadação e deixei com quase R$ 12 bilhões. Ultrapassamos Salvador às léguas, aos quilômetros. Deixamos a melhor educação do país, onde Fortaleza hoje é reconhecido nacionalmente. Fizemos a maior política de juventude do Brasil. Vejo o orçamento da Prefeitura de Fortaleza e vejo o orçamento até do Estado do Ceará e de outras capitais", explicou.

Sarto seguiu destacando o trabalho na periferia e na infraestrutura, sem deixar de soltar uma indireta para o atual ocupante da cadeira de prefeito no Paço Municipal.

"Transformamos a realidade da periferia, onde a gente destinou 92% do orçamento público para a periferia da cidade. Por exemplo, agora com a chuva nas 1000 ruas que fizemos o tijolinho, nenhuma delas alagou. Inclusive a (avenida) Heráclito Graça, que era ponto histórico que todo o inverno todo mundo ia lá cobrir para mostrar tubarão, surfista. Então acabou o alargamento, quando muita gente dizia que não iria acabar e acabou", concluiu.