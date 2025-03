Como aconteceu a conciliação de Evandro Leitão com os vereadores do PDT

O prefeito Evandro Leitão (PT) e a bancada de vereadores do PDT / Crédito: Ascom/Evandro Leitão

Evandro Leitão (PT) se elegeu prefeito por uma diferença de menos de um ponto percentual, mas começou seu mandato com uma ampla base de apoio na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), somando mais de 30 vereadores na sustentação da sua gestão no Legislativo. Porém, foi preciso ajustes para acomodação de novos aliados, principalmente do PDT, maior bancada da CMFor com oito vereadores. Um mal-estar, inclusive, foi levado à tribuna da Casa pelo 1° vice-presidente, Adail Júnior, decano da Câmara.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Incômodo de bastidor levado à tribuna O parlamentar mostrou seu incômodo com aliados de Evandro criticarem as ex-gestões do PDT, de Roberto Cláudio e José Sarto, chegando a dizer que a base do atual prefeito não estaria em sintonia e sim perdida. Ele alfinetou os vereadores que aderiram à campanha do petista no segundo turno.