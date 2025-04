Elmano: pesquisa mostra boa sensação da população sobre gestão Evandro

Prefeito Evandro Leitão completa 100 dias no cargo durante esta semana

"O Evandro foi votado por menos de 51% da população. Ele tá com mais de 60% de aprovação, alguma pesquisa falando de 65%. Eu acho que é um bom início. Mas eu acho que isso serve pra gente ter um pouco a sensação que a população está tendo", explicou ao O POVO .

O governador Elmano de Freitas (PT) comenta sobre a avaliação do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), que está completando 100 dias de mandato. Segundo o governador, a avaliação mais importante neste momento é o que dizem as pesquisas.

A pesquisa da qual o governador refere-se foi publicada pelo Instituto Real Big Data, no último dia 3 de abril, e apontou o governo Evandro Leitão avaliado com 60% de aprovação e o de Elmano aprovado por 65%.

Dívidas e parceria

Ele ressalta que o prefeito encontrou a Prefeitura com muita dificuldade e muitas dívidas, e que o momento atual é de sanear a prefeitura e organizar as contas para que ele possa efetivamente realizar as entregas prometidas.

"Algumas ele começou já a fazer, evidentemente em uma situação de processo de entrega mais lento do que esperava, em virtude da situação financeira que ele encontrou. Nós vamos continuar colaborando, e eu acho muito importante agora a gente ter o alinhamento do Governo do Estado, Governo Federal e Prefeitura para avançar nas políticas públicas de Fortaleza", disse.