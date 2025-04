Ex-prefeito do Eusébio, Acilon Gonçalves admite disputar vaga na Câmara dos Deputados

Afirmando não ser o objetivo de momento, o político não negou que as coisas podem caminhar para uma candidatura por uma cadeira de deputado federal

Atual secretário de Educação do Eusébio, município do qual foi prefeito por oito anos, Acilon Gonçalves (sem partido) admite que, caso as coisas caminhem bem, deverá ser candidato a deputado federal em 2026.

Questionado sobre candidatura nas próximas eleições, ele negou a princípio, mas na sequência afirmou que pode, sim, sair candidato. "Não, a princípio não (serei candidato), apesar de meu nome estar sendo cotado para deputado federal, mas é uma conjuntura de momento. Se, no ano 2026, nós tivermos com o potencial político que estamos hoje, eu serei candidato", afirmou, em cerimônia que comemorou os 190 anos da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), na noite desta segunda-feira, 7.