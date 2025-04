Eleições do PT: Campo Popular será lançado neste sábado com candidatura de Antônio Carlos

O nome para presidir o diretório municipal de Fortaleza também deverá contar com o apoio do Campo Democrático, ligado ao deputado federal José Guimarães

O novo bloco petista, Campo Popular, será lançado oficialmente no próximo sábado, 12, e no evento também será confirmado Antônio Carlos como candidato a presidente do diretório municipal do PT em Fortaleza.

O vereador Aglaylson, membro do Campo, afirmou que o bloco é composto por vários parlamentares e também por movimentos sociais, criado com o objetivo de alinhar a militância com as gestões petistas a nível nacional, estadual e municipal.