Bloco ligado a Camilo e Elmano no PT deve se chamar "Campo Popular", a ser lançado dia 12

Uma mobilização dentro do Partido dos Trabalhadores (PT) no Ceará está ocorrendo para formar o “Campo Popular”, ligado ao governador Elmano de Freitas (PT) e ao senador e ministro da Educação, Camilo Santana (PT). A previsão de lançamento do grupo é para o próximo 12 de abril. O deputado estadual Missias Dias, que está na linha de frente do novo grupo que se forma na legenda, entende que o Campo Popular faz parte de um “processo democrático”. “Nós buscamos dialogar com várias correntes do PT hoje, para tentar fazer um bloco mais forte para várias questões”, disse.

Com nomes de peso da política cearense atual, "o Campo Popular, tem uma relação histórica com o governador Elmano, com o Camilo Santana, são pessoas hoje que são nossos maiores líderes do Estado do Ceará", disse Missias Dias. O novo bloco surge em meio aos preparativos para a eleição para a presidência do partido no Estado, marcada para 6 de julho deste ano. O parlamentar enfatiza que não estão criando o Campo Popular para "disputar entre campo A e campo B", mas para, dentro das várias correntes, se juntar "para debater questões fundamentais para o PT".

“A gente entende que o Campo Popular, que nós vamos lançar nos próximos dias, tem essa importância, que é da gente, cada vez mais, fazer com que o PT cresça, cada vez mais nós buscamos, não é para brigar entre as outras correntes do campo”, complementa. O parlamentar ressalta: “Vamos dialogar para os nossos campos, nós temos o Campo Democrático, o Campo de Esquerda hoje, podem surgir outros campos, mas todo com harmonia, o principal é fortalecer o PT. Jamais queremos ter mais um campo para aumentar o conflito, a divergência”. O deputado estadual Missias Dias destacou também que o PT “sempre tem as correntes", é um processo democrático, além de o processo de eleição no partido ser “muito bem definido, muito bem debatido”.

Corrente de Luizianne Como trouxe a Coluna Vertical, por Carlos Mazza, o bloco da deputada federal e ex-prefeita de Fortaleza, Luizianne Lins (PT), discute seis pré-candidaturas para a corrida do novo comando da sigla, incluindo o nome da parlamentar. Nomeado de Campo da Esquerda, o grupo liderado pela ex-prefeita surgiu em meio às insatisfações da parlamentar com a sigla. Em julho de 2024 foi realizada a apresentação do manifesto de lançamento da corrente. O surgimento da corrente dentro da sigla ocorreu após resultado de disputa interna para escolher o candidato que seria lançado para concorrer à Prefeitura de Fortaleza pelo Partido dos Trabalhadores em 2024.