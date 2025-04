De Assis naturaliza disputa no PT, defende Guimarães e critica indisponibilidade de aliados

O deputado estadual De Assis Diniz (PT) participou de plenária do Campo Democrático, corrente petista ligada ao deputado federal José Nobre Guimarães (PT), no último dia 29, e defendeu que a indicação para a presidência do PT Ceará é prerrogativa do grupo, devido à atuação no dia a dia do partido e pelo desempenho em períodos eleitorais recentes. De Assis reforçou ainda que a disputa é natural do partido.



De Assis defendeu a atuação do grupo de Guimarães, que comanda o PT no Ceará com Antônio Filho (PT), o Conin, há seis anos. "Olhamos o partido não no período eleitoral. O Campo Democrático caminhou, trabalhou, buscou ampliar a capilaridade e a força política. Vamos pegar as agendas de fim de semana. Quem são os deputados que estão na estrada? Que acompanham os diretórios municipais? Busque ao pé da letra qual o deputado que todo fim de semana está no Interior", argumentou.