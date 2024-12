Sobral: prefeito eleito diz que vai lançar filho para disputar Governo do Estado em 2026

Prefeito eleito de Sobral diz que vai lançar o seu filho em 2026 na disputa pelo Governo do Estado / Crédito: LUIZ QUEIROZ/ESPECIAL PARA O POVO

O prefeito eleito de Sobral, Oscar Rodrigues (União), disse nesta segunda, 30, que lançará seu filho, o deputado federal Moses Rodrigues (União), para concorrer ao cargo de governador do Ceará nas eleições de 2026. O anúncio foi feito após Oscar ser questionado sobre a importância do parlamentar em sua gestão. Ele definiu o próprio filho como “um cidadão de altíssima capacidade, que está em um patamar político muito alto em Brasília e que é procurado por causa de sua competência”.

“Se eu tenho um cidadão (Moses Rodrigues) de alto nível em Brasília, então eu também tenho que respeitar aqui (Sobral) a opinião dele. Graças a Deus eu tenho uma pessoa dessa do meu lado e que vai ajudar muito”, comentou Oscar Rodrigues acerca do seu filho, em entrevista à Rádio Coqueiros FM. Durante a conversa, o entrevistador Beto Guerra se surpreendeu com o anúncio de que Oscar lançaria Moses Rodrigues na disputa da próxima eleição para o cargo de governador do Ceará e questionou se a fala é uma brincadeira. Oscar responde que não, que está “falando sério”, e comunica: “Pode anunciar que o prefeito de Sobral diz que vai lançar o seu filho daqui a dois anos para o Governo do Estado”. E o radialista alerta: “Olha, vai ficar registrado nas redes sociais”. “Pode anunciar”, completou Oscar.

Entenda a voz de prisão que Moses Rodrigues recebeu durante as eleições municipais deste ano

O deputado federal Moses Rodrigues (União) recebeu voz de prisão por aglomerações em colégio eleitorais Crédito: Reprodução/Instagram: Moses Rodrigues O deputado federal Moses Rodrigues recebeu voz de prisão no fim da tarde do domingo de votação das eleições municipais, no dia 6 de outubro deste ano, devido às aglomerações realizadas em frente a colégios eleitorais com padronização em Sobral.

Moses foi escoltado pela Polícia Federal (PF) até o Fórum Eleitoral Desembargador Júlio Carlos de Miranda Bezerra para prestar depoimento.



A Associação Cearense do Ministério Público (ACMP) enviou uma nota repudiando a postura do deputado federal por desrespeitar as orientações dos promotores eleitorais Rodrigo Manso Damasceno e Karina Mota Correia.

O objetivo das orientações dos promotores era interromper as aglomerações nas imediações dos locais de votação em Sobral-CE, segundo a ACMP.

Ao ser conduzido, Moses afirmou que o promotor ficou "chateado" por uma declaração contra ele. Segundo o deputado, Rodrigo teria dado a voz de prisão sem dizer o motivo e classificou o episódio como "abuso de autoridade".