Glêdson Bezerra diz ter sonho de governar o Ceará e não descartar concorrer em 2026

O gestor se tornou o primeiro prefeito de Juazeiro do Norte a conseguir a reeleição

O primeiro prefeito a se reeleger em Juazeiro do Norte, distante 527,57 km de Fortaleza, Glêdson Bezerra (Podemos) afirmou em entrevista à Rádio O POVO CBN Cariri ter o sonho de um dia se tornar governador do Ceará. “Eu tenho um sonho de um dia governar o Estado do Ceará, mas eu sei que cada coisa tem seu tempo”, revelou o prefeito nesta quinta-feira, 19.

Glêdson também não descartou a possibilidade de se candidatar ao pleito em 2026 em oposição ao hoje governador Elmano de Freitas (PT). Ele destacou o desejo de estar nas articulação do bloco de oposição ao petista.