Gabriella Aguiar é a terceira mulher a assumir a Prefeitura de Fortaleza; entenda

Prefeita em exercício até que Evandro Leitão (PT) retorne de viagem, Gabriella Aguiar (PSD) é apenas a terceira mulher a ocupar o cargo de prefeita da cidade de Fortaleza. A ausência do prefeito petista fez com que Gabriella se juntasse a duas outras petistas que a antecederam, Maria Luíza e Luizianne Lins. "Com muita alegria e responsabilidade, assumi pela primeira vez a Prefeitura de Fortaleza! É um privilégio poder contribuir com o desenvolvimento da nossa cidade enquanto o prefeito Evandro Leitão cumpre compromissos internacionais. Juntos, seguiremos trabalhando por um futuro melhor para todos", publicou Gabriella em suas redes sociais.

Maria Luíza Menezes Fontenele foi prefeita de Fortaleza entre 1986 e 1989. A professora universitária foi a primeira mulher eleita prefeita de Fortaleza, em 1985, ano que marca o processo de redemocratização do País.

Maria Luíza foi também a primeira prefeita de capital eleita pelo Partido dos Trabalhadores (PT). LEIA TAMBÉM: Maria, a redemocratização e a surpresa nas eleições de 1985 Luta pela candidatura Também pelo PT, a segunda mulher a assumir a Prefeitura de Fortaleza foi a hoje deputada federal Luizianne Lins. Ela foi prefeita da capital por dois mandatos seguidos, ficando no cargo de 2005 a 2012.

Luizianne brigou com o PT pelo direito a ser candidata. Ganhou. Enfrentou o descaso do partido durante as eleições em 2004. Venceu e desbancou a Era Juraci Magalhães. LEIA TAMBÉM: Luizianne Lins e a Fortaleza Bela Isabel Lopes, a primeira vice que nunca assumiu a Prefeitura Isabel Lopes, então no PMDB, foi a primeira mulher a ser vice-prefeita em Fortaleza. Ela ocupou o cargo após as eleições municipais de 2000, quando Juraci Magalhães, na época no PMDB, conquistou a reeleição na Capital e foi eleito para o seu terceiro mandato.

No entanto, ela nunca chegou a sentar na cadeira do prefeito, nem mesmo quando Juraci esteve fora do país. Juraci, o prefeito mais longevo de Fortaleza, governou a capital cearense pela primeira vez entre 1990 e 1992, quando saiu de vice e assumiu a Prefeitura para que Ciro Gomes disputasse o governo do Ceará. Voltou em 1996 para o segundo mandato e nos anos 2000 foi reeleito. Em seu terceiro mandato, Isabel Lopes e o então prefeito enfrentaram desavenças, o que culminou no rompimento da relação. A vice rompeu com o chefe do Executivo justificando falta de compromisso da gestão com a educação. Na época, ela era também secretária da Educação. Isabel Lopes desligou-se da pasta e do PMDB, se filiando ao PT, partido que poucos anos depois, em 2004, viria a vencer a disputa pelo Palácio do Bispo, com a eleição de Luizianne Lins (PT).