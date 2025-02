Elmano elogia operação contra membros da GDE: "Ação muito exitosa"

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), considerou como "exitosa" a ação que nesta segunda-feira, 24, resultou no cumprimento de mandatos de prisão contra 173 membros da facção criminosa cearense Guardiões do Estado (GDE).

"É uma ação muito exitosa e que eu acho que é assim que nós podemos enfrentar o crime organizado. De maneira planejada, com inteligência, com ação articulada (...) A ação realizada hoje é uma ação clara da nossa posição de nenhum recuo no enfrentamento ao crime organizado no estado do Ceará", disse.

"Todas as organizações criminosas do estado do Ceará são inimigas do povo cearense, no meu ver, e são inimigas do Estado e inimigas do nosso governo e nós assim as trataremos, como inimigos da sociedade, que precisam ser enfrentados, derrotados, presos e responder pelos atos que praticam contra a sociedade", completou ainda o governador, em coletiva de imprensa realizada no momento.

Operação Heresia

Capturas aconteceram durante a operação "Heresia", deflagrada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Ceará (Ficco), e aconteceu com o auxílio de tecnologia de reconhecimento facial por meio de Inteligência Artificial (IA) no Ceará e nos estados do Piauí, Rio Grande do Norte e Santa Catarina.

Do total de mandatos de prisão, 74 foram cumpridos em unidades prisionais no Ceará contra suspeitos já presos mas que tiveram o mandato renovado. Outros 99 foram cumpridos contra suspeitos que estavam foragidos. Um indivíduo foi preso em flagrante por tráfico de drogas.