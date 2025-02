Elmano se diz "muito insatisfeito" com a segurança pública do Ceará

Chefe do Executivo estadual fez balanço positivo da gestão, em visita à Assembleia Legislativa, mas pontuou desafios na questão do combate aos números da violência no Ceará

Tradicionalmente, a sessão é marcada pela presença do governador do Estado, que efetua a leitura da mensagem que, além de prestar contas do ano que passou, apresenta as iniciativas e investimentos do Poder Executivo para o ano legislativo que se inicia.

O governador do Estado do Ceará, Elmano de Freitas (PT), participou na manhã desta segunda-feira, 3, da abertura oficial dos trabalhos da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) para o biênio 2025-2026, e aproveitou a ocasião para reconhecer as dificuldades na área da segurança pública. A situação, segundo ele, o deixa "muito insatisfeito".

Elmano destacou avanços alcançados por sua gestão, que completou metade do mandato, mas não deixou de demonstrar insatisfação com a questão da segurança pública.

"Temos um balanço muito positivo até aqui, com desafios ainda muito importantes. Um deles é o da segurança pública , que eu ainda estou muito insatisfeito com os resultados que nós alcançamos. Nós permitimos que não aumentasse a violência, mas a redução é muito pequena , então exige de nós muito mais trabalho, para poder entregar a paz e a segurança que o nosso povo reclama", afirmou.

"Sabemos dos desafios que enfrentamos na área da segurança pública. Com o trabalho firme e dedicado de nossas tropas, conseguimos frear o crescimento do número de homicídios, que ainda é muito alto e preocupante, e trabalhamos intensamente para reduzir cada vez mais. Tivemos redução do número de Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs) em Fortaleza e no Ceará. Com o trabalho forte e ostensivo das nossas forças de segurança, reduzimos em mais de 16% o número de roubos no Estado. Assim como diminuímos de forma considerável os índices de roubos e furtos de aparelhos celulares, muito por conta do Programa Meu Celular, que lançamos em 2024", explicitou.

Facções

O governador listou ainda algumas ações que tem tomado para o combate às facções criminosas no Estado. "Convocamos quase 2 mil homens e mulheres para as nossas tropas. Fortalecemos a inteligência, criamos novos batalhões, construímos delegacias e entregamos mais de 50 mil novos equipamentos aos nossos policiais militares, civis, bombeiros e peritos. Com investimento e planejamento, senhoras e senhores, tenho muita confiança, muita mesmo, de que vamos vencer essa batalha contra as facções criminosas e dar mais segurança para a nossa população", acrescentou.

Por fim, nessa área, Elmano destacou ainda a realização de concurso para 600 vagas para o sistema penitenciário. "Os futuros agentes estão, atualmente, no curso de formação para reforçar nossa equipe de policiais penais. Inauguramos, em 2024, a primeira escola profissionalizante do Brasil voltada para pessoas privadas de liberdade. Também registramos a inscrição de mais de 5 mil internos no Enem e matriculamos 7.600 pessoas privadas de liberdade na educação básica. Acredito no caminho da ressocialização também para contribuir para a redução dos índices de violência", concluiu.