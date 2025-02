Júnior Mano, investigado pela PF, vai a posse na Câmara de Fortaleza

"Hoje estive na Câmara Municipal de Fortaleza para prestigiar a posse do meu amigo e vereador, Marcelo Tchela. Que seu mandato seja de muito trabalho e conquistas, sempre com responsabilidade e compromisso na defesa dos interesses dos fortalezenses. Sucesso nessa nova jornada", escreveu o deputado.

O Ministério Público do Ceará (MPCE) deflagrou operação, com mandado cumprido em Maracanaú, contra um membro da Assembleia Legislativa investigado por esquema de rachadinha para o pagamento de advogado que atuava como agiota. Mesmo sem o nome do parlamentar ter sido informado, Julinho se posicionou negando envolvimento. O parlamentar tem base no Município.

O POVO não pôde entrevistar Júnior Mano após a participação na sessão solene porque a imprensa que cobre a Câmara passou a não ter acesso ao Plenário Fausto Arruda para falar com os parlamentares.